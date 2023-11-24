Диаметр наблюдаемой Вселенной сегодня оценивается в 93 млрд. световых лет. В ее пределах находится 2 триллиона галактик, состоящих из 200 секстиллионов звезд, 100 секстиллионов экзопланет и 40 квинтиллионов черных дыр.