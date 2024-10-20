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Арестовали 66 детей протестовавших против плохого гос.управления

Арестовали 66 детей протестовавших против плохого гос.управления

Арестовали 66 детей протестовавших против плохого гос.управленияПравительство Нигерии предъявит обвинения 76 протестующим, в том числе 66 несовершеннолетним, задержанным на летних антиправительственных протестах.

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