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Царьград

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Министр Секержитская лидирует на выборах в Забайкалье

Министр Секержитская лидирует на выборах в Забайкалье

После обработки 52,35% протоколов на выборах по одномандатному округу Забайкальский №47 первое место сохраняет министр образования Забайкальского края Мария Секержитская.

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