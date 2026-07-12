Еще неделю назад вице-премьер Александр Новак чувствовал себя на публике весьма вольготно.
Новак перестал озвучивать бодрые отчеты о топливе: после совещания у президента ему больше не до смеха
Комментарии
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Maxim
Национализировать нефтяную отрасль, как в Китае CNPC, да и всё.. Помните - с чего началась Февральская революция : с дефицита хлеба в Петрограде, хотя по РИ его было - завались, масоны - создали искусственно .. саботажников на нефтебазах - можно отстреливать из арбалетов, в сов. время были такие операции, огнестрел там - опасен..
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4 н.
ПП
Петр Петрович Канаев
За весь этот бардак никто с чиновников не спрашивает, вот и имеем, что имеем.
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3 н.
Maxim
Зачем он там сидит, если не задавать вопросы? Можно - более адекватного найти..
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3 н.
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