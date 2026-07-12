Новак перестал озвучивать бодрые отчеты о топливе: после совещания у президента ему больше не до смеха

Maxim

Национализировать нефтяную отрасль, как в Китае CNPC, да и всё.. Помните - с чего началась Февральская революция : с дефицита хлеба в Петрограде, хотя по РИ его было - завались, масоны - создали искусственно .. саботажников на нефтебазах - можно отстреливать из арбалетов, в сов. время были такие операции, огнестрел там - опасен..