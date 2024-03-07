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Европа. Часть третья. Политические игры

Европа. Часть третья. Политические игры

Часть 1 здесь.Часть 2 здесь.Картинку нашёл просто шикарнуюТеперь, когда мы рассмотрели исторический и экономический базис современного Евросоюза (это и называется «системный подход»), можно перейти к описанию его политической реальности.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Хоть на этот раз в статью Роджерса хочется вставить свои 5 копеек. Раз  на Западе ничего не осталось - ни денег, ни оружия, ни идей-ничего, кроме сатанизма, то &quot; я скажу самую смешную и ехидную мысль&quot; - ослабевшего сатаниста надо добивать и расчленять на мелкие кусочки. Чтобы он  снова не смог притянуться в единую матрицу, как робот-убийца в Терминаторе.  И тогда все мечты Европы рухнут. И не будет им  возможности сваливать все свои косяки на Россию. Их вообще не будет Не косяков (эти то еще будут), а тех, кто их ротом озвучивает. Всех ведьм и ведьмаков сжигать. США будут только аплодировать.
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9 час.
Natalija Osminina
Эти пидорасные европейские гниды вынашивают очень простые планы-  для подготовки войны с Россией им нужно несколько лет - минимально 2-3 года. Но понятно, что это неоправданный оптимизм, и надо брать хотя бы средний показатель между минимальными и  максимальными, прогнозируемыми западными реалистами  из числа 8-9 лет -  пусть это 6 лет. За эти годы элиты Европы планируют внедрить в её странах планы Шваба- голод и концлагерный контроль, объясняя  такую экономическую и военную  мобилизацию наличием смертельного  врага- России.  Таким образом думают повторить поход Третьего Рейха, но успешный))) А главное, обкатают планы Шваба по утилизации лишнего населения в Европе. И России было бы на это пофиг, если бы  в это время Запад не готовился добраться до  бесплатных ресурсов России. Иначе западным сатанистам не выжить. Это уже третьи Минские)) Хотят  потянуть еще 8 лет, пока Россия будет занята на той же Украине, понемногу продвигаясь от границы  нынешнего восточного фронта..
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9 час.

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