Европа. Часть третья. Политические игры

Хоть на этот раз в статью Роджерса хочется вставить свои 5 копеек. Раз на Западе ничего не осталось - ни денег, ни оружия, ни идей-ничего, кроме сатанизма, то " я скажу самую смешную и ехидную мысль" - ослабевшего сатаниста надо добивать и расчленять на мелкие кусочки. Чтобы он снова не смог притянуться в единую матрицу, как робот-убийца в Терминаторе. И тогда все мечты Европы рухнут. И не будет им возможности сваливать все свои косяки на Россию. Их вообще не будет Не косяков (эти то еще будут), а тех, кто их ротом озвучивает. Всех ведьм и ведьмаков сжигать. США будут только аплодировать.

Natalija Osminina

Эти пидорасные европейские гниды вынашивают очень простые планы- для подготовки войны с Россией им нужно несколько лет - минимально 2-3 года. Но понятно, что это неоправданный оптимизм, и надо брать хотя бы средний показатель между минимальными и максимальными, прогнозируемыми западными реалистами из числа 8-9 лет - пусть это 6 лет. За эти годы элиты Европы планируют внедрить в её странах планы Шваба- голод и концлагерный контроль, объясняя такую экономическую и военную мобилизацию наличием смертельного врага- России. Таким образом думают повторить поход Третьего Рейха, но успешный))) А главное, обкатают планы Шваба по утилизации лишнего населения в Европе. И России было бы на это пофиг, если бы в это время Запад не готовился добраться до бесплатных ресурсов России. Иначе западным сатанистам не выжить. Это уже третьи Минские)) Хотят потянуть еще 8 лет, пока Россия будет занята на той же Украине, понемногу продвигаясь от границы нынешнего восточного фронта..