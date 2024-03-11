Германия не пускает своих граждан в Россию

Туристы из ФРГ при желании посетить Россию сталкиваются с препонами от собственного государства.Журналист немецкой газеты Дирк Энгельхардт провел свое собственное расследование туристического опыта при поездке в Россию и столкнулся с серьезными трудностями уже в билетных кассах.
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