Как сбить самолет межконтинентальной баллистической ракетой Действительно, просто задумайтесь: самолет, который летал со скоростью более трех звуковых, мог носить и запускать ракеты с атомными боеголовками с высоты почти 30 000 метров – это даже в наше время нечто такое, непревзойденное.