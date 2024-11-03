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Тайная доктрина

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Как сбить самолет межконтинентальной баллистической ракетой

Как сбить самолет межконтинентальной баллистической ракетой

Как сбить самолет межконтинентальной баллистической ракетой Действительно, просто задумайтесь: самолет, который летал со скоростью более трех звуковых, мог носить и запускать ракеты с атомными боеголовками с высоты почти 30 000 метров – это даже в наше время нечто такое, непревзойденное.

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