Российские силовики: на Украине украдены средства для укрытий

Военная администрация Сумской области Украины, по данным российских силовых структур, присвоила бюджетные средства, выделенные на защитные сооружения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия расплатитс...
- ДВ Кириенко отметил ...
- ГБ В 14:38 "прогреме...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым