Первый день выборов стартовал в Салехарде

Сегодня в 8:00 свои двери распахнули 14 избирательных участков в окружной столице. За 15 минут до открытия на избирательном участке 1004, расположенном в Окружном Центре национальных культур, в присутствии наблюдателей опечатали урны для голосования: стационарную (большую, прозрачную, установленную в фойе), и три переносные для волеизъявления вне помещения для голосования.