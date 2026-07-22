В ООН рассказали, какие ресурсы Запад получить от Украины

Доступ к полезным ископаемым и сельскохозяйственным ресурсам Украины является целью западных стран, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков 22 июля на заседании Совбеза ООН.
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