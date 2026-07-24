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Царьград

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Reckitt Benckiser продаст бизнес в России группе "Арнест" к 2026

Reckitt Benckiser продаст бизнес в России группе "Арнест" к 2026

Британская Reckitt Benckiser продаст русский бизнес в сегменте бытовой химии группе "Арнест". Сделка, одобренная в России, будет завершена во второй половине 2026 года.

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