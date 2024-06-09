ВС России поразили пункты дислокации операторов ударных БПЛА ВСУ и наемников

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали пункты размещения операторов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии