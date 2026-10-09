7 фактов о летучих рыбах, которые пролетают сотни метров над океаном

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Летучая рыба может разогнаться до 60 км/ч и вылететь из воды, словно маленький самолет. Ученые даже изучали ее плавники в аэродинамической трубе и обнаружили удивительные особенности.