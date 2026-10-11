Полный привод для TENET T4L: чем ответит новинка Haval Jolion и старшему T7

Российский рынок кроссоверов продолжает удивлять скоростью, с которой меняется расстановка сил. Ещё недавно казалось, что в сегменте доступных городских SUV сложилась довольно устойчивая картина, но появление новых моделей заставляет пересматривать привычные прогнозы.