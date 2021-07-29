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Стоимость посещения нацпарка «Самарская Лука» останется прежней

Ранее в интернете распространялась информация, что стоимость повысилась якобы в четыре раза. Как отметил секретарь самарского регионального отделения "Единой России", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, стоимость путевки остается прежней.

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