В России есть запас жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов приблизительно на восемь месяцев, заявил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
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