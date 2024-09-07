В Британии насчитали всего две сотни скотобоен

«Растущие риски» для продовольственной безопасности Великобритании, в том числе огромное снижение числа скотобоен, подчеркиваются в докладе Британской ассоциации мясопереработчиков (BMPA), 6 сентября сообщает сетевое издание FarmingUK.
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