Российский гамма-спектрометр позволит увидеть экстремальные события во Вселенной и разгадать парадоксы Солнечной системы С точки зрения науки Меркурий — уникальный объект в нашей Солнечной системе, который бросает вызов многим устоявшимся в планетологии представлениямчитайте на monocle.
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