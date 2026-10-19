Российский гамма-спектрометр позволит увидеть экстремальные события во Вселенной и разгадать парадоксы Солнечной системы С точки зрения науки Меркурий — уникальный объект в нашей Солнечной системе, который бросает вызов многим устоявшимся в планетологии представлениямчитайте на monocle.