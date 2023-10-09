49 новых школьных автобусов поступило в образовательные организации Новосибирской области

Как прокомментировал врио заместителя Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, школьные автобусы получили 24 муниципальных района Новосибирской области, все они будут направлены в школы для перевозки детей к местам обучения.
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