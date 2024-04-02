МИД: Россия призвала Сингапур пересмотреть присоединение к незаконным санкциям

Сингапуру следует пересмотреть нынешнюю линию на присоединение к незаконным антироссийским санкциям. Такой призыв прозвучал во время встречи, которую провели замглавы МИД России Андрей Руденко и постоянный секретарь МИД Сингапура Альберт Чау.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии