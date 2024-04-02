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МИД: Россия призвала Сингапур пересмотреть присоединение к незаконным санкциям

МИД: Россия призвала Сингапур пересмотреть присоединение к незаконным санкциям

Сингапуру следует пересмотреть нынешнюю линию на присоединение к незаконным антироссийским санкциям. Такой призыв прозвучал во время встречи, которую провели замглавы МИД России Андрей Руденко и постоянный секретарь МИД Сингапура Альберт Чау.

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