Ученый из РФ предупредил Маска о невозможности заправки ракет на Марсе

depositphotos Главный специалист отдела физики планет Института космических исследований РАН Александр Трохимовский предупредил Илона Маска о провальности затеи с добычей метана из атмосферы Марса для заправки ракет прямо на "красной планете".
depositphotos Главный специалист отдела физики планет Института космических исследований РАН Александр Трохимовский предупредил Илона Маска о провальности затеи с добычей метана из атмосферы Марса для заправки ракет прямо на "красной планете".
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