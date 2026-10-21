Что стоит за возвращениями Муравьевой к Плющенко и Валиевой к Тутберидзе? Пока одни фигуристки пытаются перезапустить карьеру на льду, другие делают повестку в соцсетях: Алина Загитова радует новыми снимками в дерзком образе, а Александра Трусова умиляет кадрами с сыном Мишей - в обзоре «ТИ-Спорта».
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