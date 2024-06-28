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Военное обозрение

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«Из-за него мы близки к третьей мировой»: Трамп резко критиковал Байдена во время дебатов, которые в итоге выиграл

«Из-за него мы близки к третьей мировой»: Трамп резко критиковал Байдена во время дебатов, которые в итоге выиграл

Впервые за 50 лет дебаты прошли без зрителей в студии, главными темами дебатов стали Украина, нелегальная миграция в США и экономическое положение американского государства.

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