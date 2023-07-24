По итогам выборов в Испании первое место заняла оппозиционная партия, выступающая за снижение зависимости от Брюсселя

На парламентских выборах в Испании побеждает оппозиционная сила. По данным испанского Центризбиркома, первое место на выборах занимает «Народная партия» с результатом 33,05%.
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