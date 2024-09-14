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Царьград

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"Путин ответит": Украинская республиканка призвала Байдена "готовить подкрепление" для Киева

"Путин ответит": Украинская республиканка призвала Байдена "готовить подкрепление" для Киева

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спарц предупредила, что, если Джо Байден разрешит Украине атаковать русские территории ракетами Storm Shadow, ему следует быть готовым к отправке дополнительных сил, так как Владимир Путин непременно отреагирует на такое решение.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Корни говорят сами за себя -ЕБАНУТАЯ!!!!
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