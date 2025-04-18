Полевые пекарни: Десантники ВДВ в Запорожье получат пасхальные куличи

В Запорожской области военнослужащие ВДВ получат пасхальные куличи, испечённые в полевой пекарне. Начальник продовольственной службы, известный как Агроном, рассказал о заботе о бойцах и выпечке удобных угощений для фронтовиков.
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