В РПЦ прокомментировали дело омского священника Бабуры, обвиняемого в развращении подростка. Иерей находится под стражей уже третий год.
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В РПЦ прокомментировали дело омского священника Бабуры, обвиняемого в развращении подростка. Иерей находится под стражей уже третий год.