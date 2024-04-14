1. Не смотрите телевизор. Никогда.2. Не возвращайтесь к людям, которые вас предали. Они не меняются.
15 простых правил для быстрого прорыва в жизни
Комментарии
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Ливень
моральный кодекс... пещерной тряпки)))в так то в реале, с волками жить по волчьи выть))) или валить в горы, только там прорывы будут разве что в сборе трав, птичьего помёта и козьих катышков))) был один такой чОловек открытая душа, много книжек написал о том как достигать успехов и дружить с людями... умер в одиночестве... но это конечно же совпадение)))
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