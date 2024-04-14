15 простых правил для быстрого прорыва в жизни

Ливень

моральный кодекс... пещерной тряпки)))в так то в реале, с волками жить по волчьи выть))) или валить в горы, только там прорывы будут разве что в сборе трав, птичьего помёта и козьих катышков))) был один такой чОловек открытая душа, много книжек написал о том как достигать успехов и дружить с людями... умер в одиночестве... но это конечно же совпадение)))