Ударный вертолёт разносит пункт дислокации ВСУ в щепки (ВИДЕО)

Ударный вертолёт российской армейской авиации зрелищно уничтожает пункт дислокации ВСУ. Точным попаданием легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) экипаж вертолета уничтожил пункт временной дислокации украинских боевиков в Малиновке (Запорожская область).
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