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Интернет-пользователи осудили проведение оккультного бала в Петербурге

Интернет-пользователи осудили проведение оккультного бала в Петербурге

t.me/РУССКАЯ ОБЩИНА ПЕТРОГРАДА В петербургском Trezzini Palace Hotel на Васильевском острове прошел сатанинский перформанс на котором гостям предлагали бесплатные напитки из премиум-бара, участие в "играх и практиках" и доступ в приватную зону, где можно было поучаствовать в оргиях или понаблюдать за ними, сообщает 78.

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Eduard
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