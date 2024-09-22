Интернет-пользователи осудили проведение оккультного бала в Петербурге

t.me/РУССКАЯ ОБЩИНА ПЕТРОГРАДА В петербургском Trezzini Palace Hotel на Васильевском острове прошел сатанинский перформанс на котором гостям предлагали бесплатные напитки из премиум-бара, участие в "играх и практиках" и доступ в приватную зону, где можно было поучаствовать в оргиях или понаблюдать за ними, сообщает 78.