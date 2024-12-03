В День неизвестного солдата на Воздвиженском кладбище Тамбова почтили память погибших воинов

Ежегодно 3 декабря в России отмечают День неизвестного солдата. Этот праздник - дань уважения всем солдатам и офицерам, которые погибли на полях сражений, но навсегда остались безымянными защитниками Родины.
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