Спрос на туры на природу за год вырос на 20%

Путешествия по России ради наблюдения за животными, природными достопримечательностями и явлениями в 2023 году стали популярнее в среднем на 20%, рассказали «Известиям» в пресс-службе туроператора «Алеан».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии