Военное обозрение

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Президент Сербии назвал сражение за Херсон сравнимым по своему значению со Сталинградской битвой

Президент Сербии назвал сражение за Херсон сравнимым по своему значению со Сталинградской битвой

Сербский президент прокомментировал ход вооружённого конфликта на Украине. По его мнению, назревает битва, которая будет иметь решающее значение в ходе этого конфликта.

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