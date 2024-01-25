НРД объяснил в суде, почему с него надо снять европейские санкции

На этой неделе, во вторник, 23 января, в Люксембурге начались слушания в Суде общей юрисдикции ЕС по поданному в августе 2022 года иску российского Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи) к Совету Евросоюза об отмене введенных против НРД европейских санкций.