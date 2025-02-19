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Царьград

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Генерал Алаудинов обещал завершение СВО до конца 2024 года. Что пошло не так?

Генерал Алаудинов обещал завершение СВО до конца 2024 года. Что пошло не так?

Генерал Апти Алаудинов говорил о том, что СВО завершится до конца 2024 года. Что пошло не так? Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук высказал своё мнение.

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