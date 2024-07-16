Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 488 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    Ищут таких же продажных как и сами.... вертолетчик, земля ему стекловатой, жарится в аду....не долго музыка играла, н...Как украинские ве...
  • Людмила
    Какое терпение должно быть у наших военных, что бы не сравнять бритов под ноль.Срыв беспрецедент...
  • АндрейБорков
    Свежо предание, но вериться с трудом! После того, что в Одессе случилось с Домом Профсоюзов, когда были зверски убиты..."Одесса - русский...

У Норвегии появился свой "Северный поток". Сосед России лишился подводного оборудования

У Норвегии появился свой "Северный поток". Сосед России лишился подводного оборудования

У Норвегии появился свой "Северный поток". Сосед России, который помог США взорвать русские газопроводы, сам лишился подводного оборудования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Сергей Захаров
Спасибо Господи ты как всегда справедлив и другим наука герой яму соседу сам в не окажешься!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх