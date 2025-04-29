Забайкалье больше месяца удерживает статус самого пострадавшего от огня региона

В Забайкальском крае сконцентрировано 99% природных пожаров страны, пишет «Ъ». Причина большинства из них — человеческий факторЗабайкальский край уже больше месяца удерживает статус самого пострадавшего от огня региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии