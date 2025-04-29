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Забайкалье больше месяца удерживает статус самого пострадавшего от огня региона

Забайкалье больше месяца удерживает статус самого пострадавшего от огня региона

В Забайкальском крае сконцентрировано 99% природных пожаров страны, пишет «Ъ». Причина большинства из них — человеческий факторЗабайкальский край уже больше месяца удерживает статус самого пострадавшего от огня региона.

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