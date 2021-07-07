Жена Джеджулы вместо сочувствия украинцев нарвалась на гнев: "Разводись, а не жалуйся"

Уже несколько месяцев продолжается скандал между шоуменом Андреем Джеджулой и его женой блогершей Юлией Леус В начале этого года блогерша, находясь в положении, заявила, что не может больше жить с мужем и решила подать на развод, сообщает Politeka.
Уже несколько месяцев продолжается скандал между шоуменом Андреем Джеджулой и его женой блогершей Юлией Леус В начале этого года блогерша, находясь в положении, заявила, что не может больше жить с мужем и решила подать на развод, сообщает Politeka.
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