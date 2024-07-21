ВСУ вдруг без боя оставили мощный укрепрайон у Лозоватского

Части Вооруженных Сил Украины практически без сопротивления отдали российским войскам стратегически важный укрепленный район между поселками Прогресс и Лозоватское на территории Донецкой Народной Республики.
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