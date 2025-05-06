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Ефимов: в Западном округе возведут медицинский центр

Ефимов: в Западном округе возведут медицинский центр

Медицинский центр будет построен в районе Кунцево на Западе столицы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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