Путин: СНГ нуждается в превентивной работе по обеспечению безопасности

Страны СНГ нуждаются в большой превентивной работе по обеспечению безопасности организации. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам ХI встречи секретарей совбезов государств содружества.
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