Гибель 79-й бригады «Миколаїв»: «Сначала бомбили ФАБами, потом русские пошли на штурм»

k

kraft54

жалко "русских" с той стороны,а могли бы повоевать вместе с нами-русскими. За кого жизнь отдаёте? за нацистов бандеровцев,за жидов,продавших вас за копейку? Одумайтесь!поверните оружие в обратную сторону и будет вам прощение.