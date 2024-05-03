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  • kraft54
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  • В С
    И о чём речь ?Гибель 79-й брига...

Гибель 79-й бригады «Миколаїв»: «Сначала бомбили ФАБами, потом русские пошли на штурм»

Гибель 79-й бригады «Миколаїв»: «Сначала бомбили ФАБами, потом русские пошли на штурм»

Парасковиевка — наша. ВСУшники бились отчаянно, но не очень долго Сразу несколько военно-аналитических пабликов, как наших, так и вражеских, сообщили о первомайском успехе армии России на Кураховском направлении.

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Комментарии
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В С
И о чём речь ?
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3 час.
k
kraft54
жалко &quot;русских&quot; с той стороны,а могли бы повоевать вместе с нами-русскими. За кого жизнь отдаёте? за нацистов бандеровцев,за жидов,продавших вас за копейку? Одумайтесь!поверните оружие в обратную сторону и будет вам прощение.
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Сергей Сидоров
Смерть бандеровским упырям! Нацизм на Украине будет уничтожен.
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1 час.

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