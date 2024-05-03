Гибель 79-й бригады «Миколаїв»: «Сначала бомбили ФАБами, потом русские пошли на штурм»

Парасковиевка — наша. ВСУшники бились отчаянно, но не очень долго Сразу несколько военно-аналитических пабликов, как наших, так и вражеских, сообщили о первомайском успехе армии России на Кураховском направлении.
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