💡В Феодосии частично нет света На месте работает аварийная бригада, планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.
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💡В Феодосии частично нет света На месте работает аварийная бригада, планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.