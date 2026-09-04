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Диесен указал на нулевую реакцию НАТО на угрозы Зеленского российскому небу

Диесен указал на нулевую реакцию НАТО на угрозы Зеленского российскому небу

НАТО проигнорировало угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации России, хотя аналогичные высказывания в сторону Запада уже сочли бы провокацией — об этом заявил профессор Гленн Диесен.

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