НОК Канады призвал ISU перераспределить медали в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022

Заявление Международного союза конькобежцев (ISU) по перераспределению очков командного турнира фигуристов на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине не внесло ясности, сборная Канады должна получить бронзу после решения CAS по делу российской спортсменки Камилы Валиевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии