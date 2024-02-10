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НОК Канады призвал ISU перераспределить медали в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022

Заявление Международного союза конькобежцев (ISU) по перераспределению очков командного турнира фигуристов на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине не внесло ясности, сборная Канады должна получить бронзу после решения CAS по делу российской спортсменки Камилы Валиевой.

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