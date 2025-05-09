Названы последствия 5026 нарушений ВСУ «майского» перемирия

Эксперт в области политологии Александр Коньков, занимающий должность доцента в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации, высказал мнение, что украинские власти не воспринимают концепцию временного прекращения боевых действий.
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