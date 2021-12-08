Происшествия

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В Московской области перед судом предстанет супружеская пара, обвиняемая в организации и убийстве двух человек 17 лет назад

В Московской области перед судом предстанет супружеская пара, обвиняемая в организации и убийстве двух человек 17 лет назад

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении супружеской пары.

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