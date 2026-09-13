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Трамп, объявив Зеленского виновным в росте цен на дизель в мире, потребовал прекратить удары по российским НПЗ

Трамп, объявив Зеленского виновным в росте цен на дизель в мире, потребовал прекратить удары по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и объектам топливной инфраструктуры.

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