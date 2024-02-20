За приемную дочь Максима Галкина* заступился новосибирский депутат Ростислав Антонов

Напомним, Кристина Орбакайте планировала дать концерт в Новосибирск 8 марта. После открытого письма сибирской правозащитной группы «Радетель» к губернатору Андрею Травникову концерт певицы в ДКЖ отменили.
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