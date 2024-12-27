В Windows 11 обнаружена ошибка, которая мешает установке обновления безопасност...

В Windows 11 обнаружена ошибка, которая мешает установке обновления безопасностиMicrosoft предупредила пользователей о проблеме в Windows 11, которая может помешать установке обновлений безопасности на некоторых устройствах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)